В Казахстане обсудили укрепление инвестсотрудничества с Германией

БАКУ /Trend/ - В Казахстане обсудили актуальные вопросы укрепления инвестиционного сотрудничества с Германией, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Обсуждения состоялись в рамках встречи министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова и посла Федеративной Республики Германия в Казахстане Тило Клиннера.

Также в рамках встречи были рассмотрены планы по организации двусторонних визитов и мероприятий на высоком уровне, включая предстоящий в текущем месяце визит главы внешнеполитического ведомства Казахстана в Берлин.

Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления инвестиционного сотрудничества, отметив важную роль Межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, казахстано-германского делового совета по стратегическому сотрудничеству и Берлинского евразийского клуба в этом процессе, вопросы создания максимально благоприятных условий для работы немецких инвесторов в Казахстане, включая представителей малого и среднего бизнеса.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено сотрудничеству в гуманитарной сфере.

Отметим, что Германия является одним из крупнейших торговых партнеров и инвесторов Казахстана. По итогам 2018 года товарооборот между странами составил 2,1 миллиарда долларов, что на 10,8 процента выше показателя за 2017 год.

За последние 13 лет приток прямых инвестиций из Германии в Казахстан составил более 8,6 миллиарда долларов. Порядка 90 процентов немецких инвестиций в Казахстан идет в «несырьевой сектор», в том числе на поддержку и развитие предприятий малого и среднего бизнеса.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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