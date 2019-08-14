Azpromo организует для россиян ознакомительную миссию в Азербайджан

14 августа 2019 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В октябре 2019 года Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует для российских компаний ознакомительную миссию в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на Azpromo.

По информации фонда, миссия организовывается для компаний, работающих на рынке России. Для приобретения будут предлагаться вина и другие алкогольные напитки.

Компании желающие принять участие в миссии до 15 сентября должны представить все необходимые документы.

Иностранные граждане, принимающие участие в ознакомительной миссии будут обеспечены гостиницей и билетами на транспорт за счет министерства экономики Азербайджана.

Ознакомительные миссии предусмотрены для покупки ненефтяной продукции Азербайджана. Группы, числом до 10 человек, могут находиться в стране не более шести дней.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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