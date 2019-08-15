Глава МИД Узбекистана посетит с рабочим визитом Туркменистан

15 августа 2019 14:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит 16 августа с рабочим визитом Туркменистан, сообщает Trend в четверг со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Делегация из Ташкента примет участие в очередном раунде межмидовских консультаций на уровне глав внешнеполитических ведомств государств.

Отметим, что двусторонние связи соседних стран за последние годы заметно активизировались. Согласно данным узбекской стороны, общий объём товарооборота в 2018 году вырос до 302 миллионов долларов со 177 миллионов долларов годом ранее. В апреле 2018 года стороны подписали контракты и меморандумы, предусматривающие совместные проекты общей стоимостью более 250 миллионов долларов США.

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, введенного в строй в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной Азии в Южную по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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