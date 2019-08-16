PASHA Insurance предлагает выгодное страхование недвижимости при покупке KASKO

БАКУ/Trend/ - Страховая компания PASHA Insurance предлагает полисы по страхованию недвижимости за половину стоимости клиентам, которые застрахуют свой автомобиль по условиям добровольного KASKO, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Акцией, которая продлится до 13 сентября, могут воспользоваться лица, купившие полис KASKO стоимостью 450 манатов (или выше).

СК PASHA Insurance действует с 2006 года. Она предоставляет 36 видов услуг добровольного и обязательного страхования. Компания является одной из крупнейших на страховом рынке страны.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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