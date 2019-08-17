Президент Узбекистана планирует посетить Туркменистан

БАКУ/Trend/ - Министры иностранных дел Узбекистана и Туркменистана Абдулазиз Камилов и Рашид Мередов накануне обсудили в Ашхабаде подготовку визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан, а также возобновление авиасообщения между странами, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Согласно данным ведомства, в рамках межмидовских консультаций министры с удовлетворением констатировали близость и совпадение позиций двух стран по всем актуальным вопросам узбекско-туркменских отношений, международной и региональной политики.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам восстановления прямого авиамаршрута Ташкент-Ашхабад, установления автобусного сообщения между областными центрами двух стран, упрощения порядка взаимных поездок граждан, добавили в ведомстве.

Стороны рассмотрели возможности дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ. Было отмечено, что страны активно работают над реализацией Повестки дня до 2030, а это позитивно влияет на экономическую и социальную стабильность двух стран.

"В ходе переговоров стороны отметили необходимость расширения сотрудничества в сфере управления водными и земельными ресурсами. Также были рассмотрены возможности обмена визитами на различных уровнях для ознакомления с потенциалом двух стран в области машиностроения, образования и туризма", – сообщили в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

По итогам политических консультаций, стороны подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана на 2020-2021 годы.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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