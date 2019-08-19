Туркменистан видит в Японии надёжного стратегического партнёра

19 августа 2019 12:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан видит в Японии надёжного стратегического партнёра, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан», разместившего информацию министерства финансов и экономики Туркменистана.

С участием японских компаний уже осуществлён ряд крупных проектов. Среди них - комплекс по производству аммиака и карбамида в Марыйском велаяте (области), карбамидный завод и полимерный комплекс в Балканском велаяте, предприятие по выпуску бензина из природного газа в Ахалском велаяте, сказано в статье.

Напомним, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению Токио планирует посетить Японию в целях участия в торжествах по случаю восхождения на престол императора Нарухито. По предварительной информации, данная церемония состоится осенью.

Отметим, что импульс деловым связям с Японией придал официальный визит в октябре 2015 года Синдзо Абэ в Туркменистан, в ходе которого были заключены соглашения по ряду инвестиционных проектов, стоимостью в 18 миллиардов долларов США.

Туркменистан, занимая одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа, в последние годы активно диверсифицирует экономику.

Примечательно, что Япония проявляет интерес к участию в проектах по развитию промышленной инфраструктуры крупнейшего в Туркменистане газового месторождения "Галкыныш".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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