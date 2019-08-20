Глава Туркменистана недоволен ослаблением контроля над работой банкоматов

20 августа 2019 11:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председателю Центрального банка Туркменистана (ЦБТ) Мердану Аннадурдыеву объявлен выговор, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное распоряжение президента страны.

В документе говорится о "ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и ослаблении контроля над работой банкоматов, установленных банками страны".

Данный вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания.

"Финансовые средства в кредитных учреждениях имеются в достаточном объёме", - приводит слова президента Гурбангулы Бердымухамедова госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

Как было подчеркнуто, вопросы, связанные с их целесообразным использованием, особенно с обеспечением постоянного контроля над бесперебойной работой банкоматов соответствующими техническими группами, выступают в числе актуальных требований, сказано в информации.

ЦБТ, являясь оператором собственной платежной системы, координирует и регулирует расчетные отношения в Туркменистане, осуществляет мониторинг деятельности межбанковских платежных систем, определяя основные положения их функционирования, устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов, а также организует наличное денежное обращение. Участниками платежной системы Туркменистана являются операционное управление и 12 коммерческих банков.

В Туркменистане зарегистрировано 2 198 банкоматов.

ЦБТ на своем сайте сообщает, что установленные в доступных и удобных для граждан местах банкоматы кредитных учреждений страны позволяют снять наличность, оплатить услуги сотовой связи, интернета, домашнего телефона, IP-TV, погасить ипотечный кредит и проценты по нему.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Транспортно-логистическая компания Туркменистана выходит на европейский рынок
Бизнес 11:24
Dragon Oil назвала инвестиции в освоение туркменского шельфа Каспия
Энергетика 11:12
Украинский дипломат завершает свою миссию в Туркменистане
Туркменистан 10:52
Ашхабад и Лондон обсуждают перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 10:45
В Туркменистане развивают производство бананов
Туркменистан 09:09
Туркменистан изучает проект международного консорциума по производству метанола
Бизнес 19 августа 13:26
Лента новостей
Еще 185 наследникам шехидов предоставят единовременные выплаты
Общество 11:39
В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой
Другие страны 11:36
Транспортно-логистическая компания Туркменистана выходит на европейский рынок
Бизнес 11:24
Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
Бизнес 11:22
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 11:21
В Китае бывший замглавы Sinochem предстал перед судом по обвинению во взятках
Китай 11:19
Азербайджанский "Контрабас" удостоен приза зрительских симпатий в России
Культура 11:15
Dragon Oil назвала инвестиции в освоение туркменского шельфа Каспия
Энергетика 11:12
Компания «KARVAN-L» расширила свою деятельность (ФОТО/ВИДЕО)
Бизнес 11:10