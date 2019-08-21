В Казахстане обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества с США

БАКУ /Trend/ - В Казахстане обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Вопросы были обсуждены в рамках переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

Отмечается, что стороны отметили важность реализации договоренностей, заключенных между первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом США Дональдом Трампом в рамках официального визита в США в 2018 году.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Так, США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За период с 2005 года по 2018 год валовый приток прямых инвестиций из США в Казахстан составил 40 миллиардов долларов. По итогам прошлого года американские инвестиции в Казахстан установили новый абсолютный рекорд, достигнув 5,3 миллиарда долларов. За январь-июнь 2019 года товарооборот между двумя странами составил 1,1 миллиарда долларов, что на 31,8 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Дэвид Хэйл также отметил привлекательность Казахстана для инвесторов США.

«У нас есть огромный потенциал развивать наши экономические отношения», - сказал Аскар Мамин, подчеркнув перспективы углубления взаимовыгодного сотрудничества стран в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий, логистики, туризма, авиакосмической промышленности.

Он также добавил, что данный визит придаст серьезный импульс укреплению взаимодействия стран.

Официальный курс на 21 августа составляет 386.91 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.