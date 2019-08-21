«Азертютюн» поднял закупочные цены на табачное сырье азербайджанских фермеров

БАКУ/Trend/- Дочернее предприятие Азербайджанской промышленной корпорации (АПК) «Азертютюн» повысило закупочные цены на листья табака, сообщает в среду Trend со ссылкой на корпорацию.

Теперь предприятие будет закупать килограмм табака первого сорта за 0,27 маната вместо прежних 0,25 маната, а второго сорта - за 0,18 маната вместо 0,17. Это станет стимулом для выращивания более качественного сырья. Стоимость килограмма табака третьего сорта остается прежней – 0,1 маната за килограмм.

«Азертютюн» подписал контракты с 229 фермерами по производству листьев табака сорта "Вирджиния" на общей площади в 1800 гектаров в Шеки, Гахе, Загатала и Балакене.

Фермеры были обеспечены семенами и удобрениями. Для 181 из них открыты кредитные линии из расчета 1700 манатов на каждый гектар посевных площадей под гарантии АПК.

Также для фермеров были проведены тренинги по методике производства табака.

"Азертютюн" имеет 236 сушильных камер и другую необходимую инфраструктуру в Балакенском, Загатальском и Шекинском районах.

(Автор : Парвин Эюбова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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