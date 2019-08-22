Беларусь увеличит поставки продовольствия Туркменистану

22 августа 2019 10:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишанов провел встречу с послом Беларуси Олегом Табанюховым, сообщает Trend со ссылкой на МИД Беларуси.

По итогам переговоров, достигнуты конкретные договоренности о дальнейшем расширении поставок в Туркменистан белорусских продовольственных товаров, сказано в информации.

Стороны обсудили также вопросы дальнейшего развития совместных торговых домов в Ашхабаде и Минске.

Напомним, что между странами подписаны и работают более 130 двусторонних документов, составляющих договорно-правовую базу многопланового сотрудничества.

Беларусь в последние годы поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, агропродукцию.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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