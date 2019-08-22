Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)

22 августа 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Бакинский метрополитен запустил на линию два новых состава современной конфигурации, сообщает Trend в четверг со ссылкой на перевозчика.

Два поезда с 10 вагонами в каждом произведены российской компаний “Метровагонмашхолдинг». Это вагоны четвертого поколения модели 81-765.Б/766.Б, где внедрены современные технологические решения.

Составы рассчитаны на 30-летний срок эксплуатации, отметили в Бакметрополитене.

К концу августа в Баку планируется доставка еще двух аналогичных составов, которые после тестирования и наладки к концу сентября пополнят парк метрополитена.

(Автор: Парвин Эюбова)

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  • Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
  • Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
  • Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
  • Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
  • Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
  • Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
  • Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
  • Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
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