Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Бакинский метрополитен запустил на линию два новых состава современной конфигурации, сообщает Trend в четверг со ссылкой на перевозчика.
Два поезда с 10 вагонами в каждом произведены российской компаний “Метровагонмашхолдинг». Это вагоны четвертого поколения модели 81-765.Б/766.Б, где внедрены современные технологические решения.
Составы рассчитаны на 30-летний срок эксплуатации, отметили в Бакметрополитене.
К концу августа в Баку планируется доставка еще двух аналогичных составов, которые после тестирования и наладки к концу сентября пополнят парк метрополитена.
(Автор: Парвин Эюбова)
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