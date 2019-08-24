За месяц инфляции в Иране снизилась на 6,4 процента

БАКУ/Trend/ - За пятый месяц текущего года (начиная с 21 марта 2019 года) индекс инфляции в Иране снизился на 6,4 процента по сравнению с предыдущим.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на отчет Центра статистики Ирана.

Согласно отчету, уровень инфляции в этом месяце увеличился на 41,6 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то есть население Ирана потратило на ряд услуг и продукции на 41,6 процента больше средств чем в пятом месяце прошлого года.

Рост индекса цен за пятый месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в группе продуктов питания, напитков и табачных изделий составил 56,6 процента, а в сфере услуг - 35,2 процента.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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