Компания Georgian Card получила сертификат службы безопасности 3D

БАКУ/Trend/ - ЗАО «Georgian Card» - первая компания в Грузии, получившая сертификат 3-D Secure, передает Trend со ссылкой на сайт Georgian Card.

Уровень безопасности 3D позволяет пользователю применять дополнительный механизм безопасности для онлайн-транзакций.

Услуга доступна с банковскими картами VISA, Master Card и American Express и поддерживается проверенными Visa, MasterCard Secure Code, Amex Safe Key.

Деятельность ЗАО «Georgian Card» была изучена одной из ведущих европейских консалтинговых фирм в области информационной безопасности. В системе «Georgian Card» с 2014 года внедрена служба безопасности 3D платежных карт.

Georgian Card является одним из первых процессинговых центров в Грузии, который придерживается стандартов безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS). С 2010 года и до сегодняшнего дня «Georgian Card» успешно проходит аудит на соответствие Глобальным стандартам безопасности платежей. Регулярное и последовательное соблюдение политики и процедур PCI DSS продвигает «Грузинскую карту» как надежного партнера организаций-членов, обеспечивает безопасные транзакции и защищает владельцев карт от неправомерного использования их данных.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @Mila61979356

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