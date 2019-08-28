SECO: швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии ненефтяного сектора Азербайджана (Эксклюзив)

28 августа 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В процессе диверсификации экономики Азербайджана швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии ненефтяного сектора страны, сказали Trend в Государственном секретариате по экономическим связям (SECO) Швейцарии.

Кроме того, согласно SECO, богатый опыт швейцарских компаний, работающих в сфере инфраструктуры и транспорта, мог бы внести существенный вклад в развитие Азербайджана, как транзитного узла.

В государственном секретариате также отметили, что двусторонние экономические отношения между Швейцарией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, но все еще имеют потенциал для еще большего развития.

"В 2018 году объем торговли между странами составил 237 миллионов швейцарских франков. Кроме того, отношения между странами укрепляются благодаря давнему технико-экономическому сотрудничеству. Сегодня техническая поддержка швейцарских компаний сосредоточена на сложных макроэкономических реформах, начиная от управления государственными финансами, государственной статистики и заканчивая макроэкономическим моделированием. Швейцария также является долгосрочным сторонником развития финансового сектора в Азербайджане", - сказали в SECO.

В Государственный секретариате напомнили, что согласно последним статистическим данным Международного валютного фонда, прямые иностранные инвестиции Швейцарии в Азербайджан к концу 2017 года составили 364 миллиона долларов, что делает Швейцарию 14-м крупнейшим инвестором в Азербайджан.

"Одним из наиболее важных инвесторов в ненефтяном секторе Азербайджана является швейцарская компания Holcim (производство цемента). Что касается азербайджанских инвестиций в Швейцарию, то значительная часть этих средств приходится на долю SOCAR", - сказали в SECO.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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