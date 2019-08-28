Агентство развития МСБ Азербайджана рассказало предпринимателям о предстоящих исследованиях внутреннего рынка (ФОТО)

28 августа 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) начало прием заявлений субъектов МСБ для оказания государственной поддержки по исследованиям внутреннего рынка.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, исследования будут проводиться по заказу Агентства местными и иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе консалтинговыми компаниями профильного характера.

В этой связи 28 августа в Агентстве состоялось мероприятие с целью информирования местных и иностранных юридических и физических лиц об исследованиях внутреннего рынка. На мероприятии, в котором участвовали представители местных и иностранных консалтинговых компаний, была дана подробная информация о параметрах и критериях оценки таких исследований.

Было отмечено, что в соответствии с указом Президента Азербайджана от 29 мая 2019 года Агентство завершило организационные работы для обеспечения исполнения правил оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособной деятельности субъектов МСБ. Было подчеркнуто, что исследования внутреннего рынка являются деятельностью, осуществляемой в направлении определения текущего положения внутреннего рынка в свете расширения деятельности субъектов МСБ, а также создания новых видов продукции или услуг. Для исследования внутреннего рынка будут привлечены местные и иностранные юридические и физические лица (частные предприниматели), в том числе университеты, институты, специальные центры исследований и анализа, консалтинговые компании. Государство оплатит 80 процентов расходов на исследования внутреннего рынка, проводимых на основе обращений субъектов микро предпринимательства, и 50 процентов - для субъектов малого предпринимательства. В целом размер средств, выделяемых на каждое исследование предусмотрен до 20 тысяч манатов.

Форму обращения и дополнительную информацию по исследованию внутреннего рынка субъекты МСБ могут получить на официальном интернет-сайте Агентства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Агентство развития МСБ Азербайджана рассказало предпринимателям о предстоящих исследованиях внутреннего рынка (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ Азербайджана рассказало предпринимателям о предстоящих исследованиях внутреннего рынка (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ Азербайджана рассказало предпринимателям о предстоящих исследованиях внутреннего рынка (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ Азербайджана рассказало предпринимателям о предстоящих исследованиях внутреннего рынка (ФОТО)
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