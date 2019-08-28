Среднемесячная зарплата в Баку выросла

28 августа 2019 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года среднемесячная заработная плата по Баку увеличилась на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 816,8 маната, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчёт Бакинского городского статистического управления.

Самая высокая среднемесячная заработная плата у работников предприятий и организаций, осуществляющих промышленную, финансовую и страховую, а также профессиональную, научную и техническую деятельность, и у работников сферы ИКТ и строительной отрасли.

Самая низкая заработная плата наблюдалась у работников здравоохранения, сферы социальных услуг, сельского хозяйства, образования, отдыха, развлечений и искусства.

В целом по Азербайджану среднемесячная заработная плата в январе-июне текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9 процента и составила 583,7 маната.

В 2018 году среднемесячная заработная плата по стране составила 544,1 маната, что на три процента больше показателя 2017 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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