В Шамахы учрежден первый кооператив в сфере виноградарства (ФОТО)

28 августа 2019 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках технической помощи реализации программы Поддержки развития сельской местности и регионов, финансируемой Европейским союзом, в Шамахинском районе прошло учредительное собрание “Производственного кооператива виноградарства Мелджек".

Как сообщили в среду Trend в министерстве сельского хозяйства, в мероприятии приняли участие представители министерства, Шамахинского государственного центра аграрного развития, ОАО "Аграрная заготовка и снабжение", а также специалисты проекта технической помощи программе Поддержки развития сельской местности и регионов, финансируемой Европейским союзом, члены кооператива и сельские жители.

Выступив на мероприятии заведующий сектором по работе с фермерами, ассоциациями, кооперативами министерства сельского хозяйства Азер Алиев старший консультант сектора Фуад Мамедов дали подробную информацию участником о государственной поддержке процессу кооператизации. Представитель ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Руслан Исмайлов в свою очередь затронул созданные кооператизацией преимущества для фермеров в деле сбыта продукции. Он проинформировал присутствующих о поддержке, которую может оказать ОАО кооперативам.

Было отмечено, что учреждение кооперативов служит решению трудностей с которыми сталкиваются фермеры и более эффективной организации их деятельности, а также уменьшению расходов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Шамахы учрежден первый кооператив в сфере виноградарства (ФОТО)
  • В Шамахы учрежден первый кооператив в сфере виноградарства (ФОТО)
  • В Шамахы учрежден первый кооператив в сфере виноградарства (ФОТО)
  • В Шамахы учрежден первый кооператив в сфере виноградарства (ФОТО)
  • В Шамахы учрежден первый кооператив в сфере виноградарства (ФОТО)
  • В Шамахы учрежден первый кооператив в сфере виноградарства (ФОТО)
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