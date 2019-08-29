Саудовская инвестиционная компания заинтересована в казахстанском импорте

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Saudi Agricultural and LivestockInvestment Company Мэтью Янсен предложил развивать форвардное финансирование проектов в агропромышленном комплексе Казахстана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.

Предложение было озвучено в рамках переговоров между министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым и Янсеном.

Согласно сообщению пресс-службы, на переговорах были обсуждены вопросы совместной реализации инвестпроектов в агропромышленном комплексе, а именно переработка и экспорт зерновых и масличных, молочной продукции, баранины и говядины, меда.

Так, саудовской инвестиционной компанией было предложено развивать форвардное финансирование проектов в АПК, были обсуждены вопросы стандартизации и сертификации казахстанской продукции на соответствие требованиям халал, применяемым в Королевстве Саудовская Аравия (КСА).

Также были достигнуты договоренности о проведении торговых миссий. Компания заинтересована в импорте казахстанской продукции в КСА и поставках саудовской продукции в Казахстан.

«В частности, это импорт живых овец из Казахстана в КСА во время религиозных праздников, поставка казахстанской пшеницы, муки, макаронных изделий, фруктов и сухофруктов в КСА. В свою очередь, предусмотрена поставка из КСА фиников и рыбной продукции в Казахстан», - сказано в информации.

Компания SALIC работает с 2012 года и стремится участвовать в полной цепочке поставок для отдельных сельскохозяйственных и животноводческих товаров по всему миру. Инвестиции компании направлены на содействие обеспечению целевых поставок продовольствия, поэтому она заинтересована в налаживании партнерских отношений с правительствами, местными и глобальными компаниями, чтобы разделить возможности в сельскохозяйственных цепочках создания стоимости.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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