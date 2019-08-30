Швейцарские компании могут внести свой вклад в такие проекты как БТК (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Швейцарские компании могут внести свой вклад в такие проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказали Trend в Государственном секретариате по экономическим связям (SECO) Швейцарии.

"Решение присоединиться к этому проекту должен принимать частный сектор Швейцарии. В Швейцарии, безусловно, есть известные компании в сфере транспорта и инфраструктуры, которые могут внести свой вклад в такие проекты, как железная дорога БТК", - сказали в Госсекретариате.

Далее, говоря о состоянии товарооборота между Азербайджаном и Швейцарией, в SECO отметили, что торгово-промышленные палаты, а также агентства и частные учреждения, способствующие двустороннему экономическому сотрудничеству, играют важную роль в расширении двусторонней торговли между двумя странами.

"В июне Совместная торговая палата в партнерстве с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и посольством Азербайджана в Швейцарии организовала круглый стол в Цюрихе. Швейцария и Азербайджан поддерживают свои экономические и политические отношения, регулярно проводя встречи на всех уровнях. Страны регулярно проводят совместные экономические комиссии и политические консультации. 28 июня 2019 года в Берне состоялась восьмая Совместная экономическая комиссия", - сказали в Государственном секретариате.

Отметим, что открывшийся в октябре прошлого года железнодорожный маршрут БТК реализован на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе годичный объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а пассажироперевозок - до миллиона человек.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу через территорию Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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