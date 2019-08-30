Пора вывести греко-азербайджанское сотрудничество за пределы энергетической сферы - посол (Эксклюзив)

30 августа 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Греция заинтересована в расширении связей с Азербайджаном в таких областях, как информационные технологии, торговля, сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, туризм, сообщил Trend посол Греции в Азербайджане Николаос Канеллос.

Далее Канеллос сказал, что страны успешно сотрудничают в области энергетики, добавив, что пришло время открыть новую страницу сотрудничества.

«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства, туризма, торговли», - подчеркнул дипломат.

Говоря о торговых отношениях между двумя странами, посол отметил, что уровень этих отношений не отражает существующий потенциал.

«Греция заинтересована в экспорте новых продуктов в Азербайджан, в основном алюминиевых профилей, фармацевтической продукции и продуктов питания», - отметил Канеллос.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Грецией в январе-июле 2019 года составил 150,6 миллиона долларов, из которых на экспорт азербайджанской продукции пришлись 143,1 миллиона долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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