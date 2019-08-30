В Азербайджане до конца года может быть внедрена система «единого окна» в строительстве (версия 2)

30 августа 2019 13:45 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:46)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по градостроительству и архитектуре до конца года планирует применить электронную систему «единое окно» по всем видам строительства.

Об этом в ходе пресс-тура, организованного с целью ознакомления выдачи разрешений по принципу «единое окно» в Баку в городской Исполнительной власти, сказал советник председателя комитета Руфат Махмуд, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, разрабатывается схема систем, которые будут применяться в будущем.

Махмуд добавил, что электронную систему «единое окно» по выдаче разрешений на строительство объектов планируется применять во всех регионах страны.

«Система «единое окно» создана для выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию. Обращения будут применяться в электронном порядке. Проектные документы, в том числе, документ о собственности на земельный участок, будут подаваться через интернет. Документы будет рассматривать центр, функционирующий в Госкомитете, затем они будут направлены в соответствующие структуры для вынесения заключения и получения технических условий (ТУ), и в сроки, предусмотренные законодательством, будет дан положительный или отрицательный ответ», - сказал Махмуд.

Он отметил, что граждане могут получить разрешения за установленное время , не покидая свои рабочие места, комфортно и электронным образом. Разрешение на строительство выдается в течение 15 дней, а разрешение на ввод в эксплуатацию - в течение 10 дней. Из-за того, что в выдаче разрешений участвуют также и другие госструктуры, система интегрирована в них.

"Система прошла все испытания и сегодня полностью функциональна на высоком уровне. Пока она работает только для определенных строительных объектов. К концу года услуги будут оказываться по всем видам строительства", - подытожил Махмуд.

(Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генплан Баку будет утвержден в следующем году - комитет
Общество 13:44
В Азербайджане до конца года может быть внедрена система «единого окна» в строительстве
Экономика 12:46
В Азербайджане по упрощенным правилам разрешена эксплуатация 134 многоквартирных зданий
Экономика 26 августа 19:59
Состоялось первое заседание по подготовки генплана Баку
Экономика 29 июня 15:07
При разработке Генплана Баку будут учтены мнения жителей
Общество 7 мая 23:00
В Хатаинском районе Баку приостановлено незаконное строительство 25-этажного дома (ФОТО)
Общество 26 апреля 17:40
Лента новостей
ОБСЕ впервые пришлет 300 наблюдателей на выборы в Узбекистане
Бизнес 14:04
В Японии сотрудников головного офиса Toyota эвакуировали из-за задымления
Другие страны 14:04
Компания Az-Granata огласила размеры экспорта алкогольной продукции за рубеж
Бизнес 14:01
Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Казахстан 14:00
Генплан Баку будет утвержден в следующем году - комитет
Общество 13:44
Питер Тейс: Риторика Пашиняна представляет угрозу для международных инвесторов, которые хотят работать на Южном Кавказе
Точка зрения 13:40
Казахстан станет первым покупателем новых российских авиалайнеров
Бизнес 13:34
Потенциал Азербайджана позволяет развивать винный туризм - председатель ассоциации
Бизнес 13:27
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 13:26