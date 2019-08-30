В Азербайджане до конца года может быть внедрена система «единого окна» в строительстве (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:46)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по градостроительству и архитектуре до конца года планирует применить электронную систему «единое окно» по всем видам строительства.

Об этом в ходе пресс-тура, организованного с целью ознакомления выдачи разрешений по принципу «единое окно» в Баку в городской Исполнительной власти, сказал советник председателя комитета Руфат Махмуд, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, разрабатывается схема систем, которые будут применяться в будущем.

Махмуд добавил, что электронную систему «единое окно» по выдаче разрешений на строительство объектов планируется применять во всех регионах страны.

«Система «единое окно» создана для выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию. Обращения будут применяться в электронном порядке. Проектные документы, в том числе, документ о собственности на земельный участок, будут подаваться через интернет. Документы будет рассматривать центр, функционирующий в Госкомитете, затем они будут направлены в соответствующие структуры для вынесения заключения и получения технических условий (ТУ), и в сроки, предусмотренные законодательством, будет дан положительный или отрицательный ответ», - сказал Махмуд.

Он отметил, что граждане могут получить разрешения за установленное время , не покидая свои рабочие места, комфортно и электронным образом. Разрешение на строительство выдается в течение 15 дней, а разрешение на ввод в эксплуатацию - в течение 10 дней. Из-за того, что в выдаче разрешений участвуют также и другие госструктуры, система интегрирована в них.

"Система прошла все испытания и сегодня полностью функциональна на высоком уровне. Пока она работает только для определенных строительных объектов. К концу года услуги будут оказываться по всем видам строительства", - подытожил Махмуд.

(Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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