Обнародован объём прямых инвестиций Азербайджана в Литву (Эксклюзив)

1 сентября 2019 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2019 года объём прямых инвестиций Азербайджана в Литву составил 1,82 миллиона евро, сообщили Trend в министерстве экономики и инноваций Литвы.

"Новые возможности для деловых отношений высоко ценятся правительством Литвы, которое постоянно работает над привлечением новых иностранных инвестиций. Хотя текущий объем инвестиций между двумя странами невелик, стремление улучшить деловую среду прокладывает путь к возможному улучшению инвестиционного сотрудничества. По данным Банка Литвы, объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана в Литву в первом квартале 2019 года составил 1,82 миллиона евро. За тот же период объем прямых инвестиций Литвы в Азербайджан составил 0,36 миллиона евро", - сказали в министерстве.

Литва остается открытой для инициатив сотрудничества с Азербайджаном и видит перспективы его расширения в различных областях, например, в секторах пищевой промышленности, производства мебели, электрических машин и оборудования, различных услуг, включая финансовые услуги, информационные и транспортные услуги, сказали в министерстве экономики и инноваций Литвы.

Что касается объема двусторонней торговли, в министерстве сообщили, что согласно официальной статистике, в 2018 году среди 204 торговых партнеров Литвы Азербайджан занимал 65-е место по объему двустороннего товарооборота (56-е место по экспорту и 76-е по импорту).

"Полезным инструментом для развития двусторонней торговли между странами является межправительственная комиссия Литвы и Азербайджана. Работа комиссии координируется министерствами иностранных дел. Кроме того, важны и другие инструменты и последующие действия, такие как Договор о сотрудничестве в областях экономики, промышленности, энергетики, подписанный между Литвой и Азербайджаном", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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