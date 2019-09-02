Выдача субсидий по новым правилам — серьезный механизм достижения прозрачности — замминистра

2 сентября 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Выдача субсидий фермерам по новым правилам с 2020 года - очень серьезный механизм обеспечения прозрачности.

Об этом сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, передает в понедельник Trend.

По его словам, каждый фермер в системе Электронное сельское хозяйство должен будет указать всю информацию о продукции, которую он выращивает.

"После того как все показатели будут отображены в системе, фермеру будет выдана пластиковая карта. Основным исполнительным органом в области субсидий является Агентство аграрного кредитования и развития министерства сельского хозяйства. В настоящее время готовятся тренеры, которые будут обучать фермеров. В Азербайджане для определения правил субсидирования создан Совет аграрных субсидий. В результате длительных обсуждений совет определил соответствующие коэффициенты посева", - сказал Гулиев.

Напомним, что 27 июля Президент Ильхам Алиев утвердил "Правила субсидирования производства сельскохозяйственной продукции".

Согласно решению, для выдачи субсидий фермерам определены коэффициенты посева по различным видам культур растениеводства.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане создан Совет аграрных субсидий
Бизнес 17:24
Азербайджанские фермеры начнут получать субсидии с января следующего года
Бизнес 17:14
Азербайджанских фермеров лишат субсидий за недостоверную информацию о посевной площади
Экономика 17:06
Азербайджанские фермеры получат субсидии в безналичной форме (ФОТО)
Бизнес 16:21
Совет аграрных субсидий Азербайджана принял решение по коэффициентам выдачи субсидий
Экономика 15:53
На заводе по переработке семян в Агджабеди ведутся заключительные работы
Экономика 30 августа 17:52
Лента новостей
Нахчыванская бисквитная фабрика разрабатывает новые виды упакованной продукции
Бизнес 17:26
В Азербайджане создан Совет аграрных субсидий
Бизнес 17:24
Британия намерена перебросить беспилотники в Персидский залив
Другие страны 17:16
Азербайджанские фермеры начнут получать субсидии с января следующего года
Бизнес 17:14
Благородные металлы подорожали в Казахстане почти на 20%
Бизнес 17:08
Изменения в составе правления «Expressbank»
Финансы 17:07
Азербайджанских фермеров лишат субсидий за недостоверную информацию о посевной площади
Экономика 17:06
В Южной Корее госпитализировали 74 школьника из-за возможной утечки газа
Другие страны 16:59
Прибыль Бакинской фондовой биржи увеличилась в 2,5 раза
Финансы 16:54