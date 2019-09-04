Предприниматели могут воспользоваться услугами Центра "Друзья МСБ" в Абшеронском районе - зампред Агентства

4 сентября 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские предприниматели могут воспользоваться услугами Центра "Друзья МСБ", расположенного в Абшеронском районе Баку.

Как передает Trend, об этом сказал в среду заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Фаиг Аббасов, на открытии нового предприятия по производству мебели в Хырдалане.

Зампред проинформировал участников мероприятия о механизмах поддержки и услугах Центра "Друзья МСБ", предоставляемых предпринимателям.

Зампред отметил, что в настоящее время Центры "Друзья МСБ" оказывают услуги направленные в поддержку малого и среднего бизнеса для предпринимателей в городах и районах Азербайджана.

«Подобные Центры создаются для предоставления услуг в поддержку малого и среднего бизнеса», - сказал Аббасов.

Отметим, что на новом предприятии, расположенном в Хырдалане будет производиться 1200 комплектов различной мебели в год. За счет запуска нового предприятия открыто 30 рабочих мест, в дальнейшем предусмотрено довести этот показатель до 100.

В мероприятии приняли участие представители министерства экономики, исполнительной власти Абшеронского региона, Ассоциации производителей мебели и предпринимателей.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Предприниматели могут воспользоваться услугами Центра "Друзья МСБ" в Абшеронском районе - зампред Агентства
  • Предприниматели могут воспользоваться услугами Центра "Друзья МСБ" в Абшеронском районе - зампред Агентства
  • Предприниматели могут воспользоваться услугами Центра "Друзья МСБ" в Абшеронском районе - зампред Агентства
  • Предприниматели могут воспользоваться услугами Центра "Друзья МСБ" в Абшеронском районе - зампред Агентства
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