Япония нацелена на совместную с Казахстаном реализацию инфраструктурных проектов

4 сентября 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Япония заинтересована в реализации совместно с Казахстаном перспективных инфраструктурных проектов, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Об этом стало известно в рамках встречи Первого заместителя министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди с депутатами Палаты представителей Парламента Японии.

В ходе встречи стороны отметили уровень всестороннего партнерства, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также уделили особое внимание развитию динамики казахстанско-японского сотрудничества в политической, межпарламентской, торговоэкономической и инвестиционной сферах, говорится в информации.

Тлеуберди, ознакомив японскую сторону с недавними политическими и социально-экономическими изменениями в Казахстане, призвал активизировать двусторонние отношения между Нур-Султаном и Токио. Он подчеркнул, что в настоящее время в стране созданы все необходимые условия и возможности для успешного ведения бизнеса.

Депутат Палаты Представителей Фумияки Кобаяси, акцентируя внимание на лидирующей роли Казахстана в Центральной Азии, заявил об интересе японской стороны в установлении двустороннего сотрудничества в области освоения природных ресурсов, защиты окружающей среды, расширения бизнес-контактов, сельского хозяйства и реализации перспективных инфраструктурных проектов.

Японская сторона, акцентируя внимание на богатых природных ресурсах города Алматы, отметила огромный потенциал для продвижения казахстанского туризма.

В целом, стороны выразили удовлетворение текущим состоянием двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимный интерес к дальнейшему взаимодействию.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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