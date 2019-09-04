Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)

4 сентября 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-В Баку, в специализированных магазинах, объединенных под брендом «Из деревни в город», с целью обеспечения населения города качественной сельскохозяйственной продукцией, проходит продажа продуктов, организованная ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на организаторов.

Покупателей завлекают богатым ассортиментом продукции. Приобрести пришедшийся по вкусу товар можно по ценам производителей, которые разительно отличаются от цен на городских рынках и маркетах.

Покупатель Фарида ханум: «Магазин очень хороший, расположен в удобном для меня месте. Возвращаясь с работы, иду мимо него и обязательно захожу почти каждый день. Цены приемлемые».

«Цены лучше, чем в других маркетах и на рынке. Ассортимент неплохой,хотелось бы лучше»,- говорит Ислам муаллим, работающий недалеко.

«Довольны обслуживанием, ценами и ассортиментом. Продукты разного качества и цены соответственно разные,меня всё устраивает»,- говорит пенсионер Сара ханум.

Возвращаясь с работы, людям удобно захватить с собой пакетик вкусных фермерских продуктов. Конечно же, многое решает умение донести продукцию до потребителя, правильный выбор расположения магазинов и цен.

Магазины имеют преимущество, заключающееся в доставке продукции. Обеспечивается своевременная доставка заказанных товаров. В этом бизнесе отточенная логистика – один из главных путей к успеху.

При беседе с покупателями в магазинах по адресам: пос. Ахмедлы, ул. М.Хади,23/24 и ул.Низами, 154 Сабаильского района выяснилось, что они довольны обслуживанием, ассортиментом,качеством товара и, что очень важно, ценами. Свою роль играют также кампании скидок, организуемые в этих магазинах, чего нет в торговых центрах. Магазины стали практически единственным связующим звеном между покупателями и фермерами: первые наконец нашли здоровую еду, а вторые – стабильный рынок сбыта.

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  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
  • Бренд «Из деревни в город» предлагает свежие фермерские продукты (ФОТО)
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