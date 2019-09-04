В Азербайджане выросли капиталовложения в ненефтяной сектор

4 сентября 2019 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за семь месяцев 2019 года инфляция составила 2,7 процента, манат оставался стабильным, зафиксирован рост ненефтяного сектора на три процента, ненефтяного экспорта на 17 процентов и ненефтяной промышленности на 15,8 процента.

Об этом сказал директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на обсуждении реализации стратегических дорожных карт в 2019 году, сообщает Trend со ссылкой на центр.

По словам Гасымлы, наличие положительного сальдо в платежном балансе и балансе сводного бюджета являются основой макроэкономической стабильности.

Как отметил директор, за семь месяцев текущего года капиталовложения в ненефтяной сектор увеличились на 9,7 процента до 4,6 миллиарда манатов.

Гасымлы также отметил, что для фискальной устойчивости утверждены бюджетные правила, пределы среднесрочных расходов, верхний предел сводного бюджета, определена стратегия по привлечению долгов.

В результате доходы государства в нефтяном секторе по сравнению с первым полугодием прошлого года сократились на 251 миллион манатов или на 4,3 процента, а вот доходы в ненефтяном секторе выросли на 841,1 миллиона манатов или на 20,6 процента, заявил он.

Автор: Кямаля Мамедлы

Твиттер: kamala_mammadli

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