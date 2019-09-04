В Баку растет производство промышленной продукции

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2019 года объем товаров и услуг, произведенных в Баку, составил 23,2 миллиарда манатов, что на 16,5 процента больше показателя предыдущего месяца, сообщает Trend со ссылкой на отчёт Бакинского городского статистического управления.

"80,9 процента промышленного производства пришлось на добывающую промышленность, 17,1 процента - на перерабатывающую сферу, 1,4 процента - на производство электроэнергии, а 0,6 процента - на сектор очистки и переработки отходов", - говорится в отчете.

Как отмечается, доля негосударственного сектора в промышленности составила 83,9 процента, промышленного в общем объеме производства – 89,1 процента, доля промышленных услуг – 10,9 процента.

"Большая часть произведенной продукции была отправлена потребителям, с учетом резервов, созданных в предыдущие периоды. На складах промышленных предприятий, по состоянию на первое августа 2019 года, запасы готовой продукции составили 233,6 миллиона манатов", - говорится в отчете.

По статистическим данным, на складах промышленных предприятий также имеется другая продукция - на сумму 60,5 миллиона манатов, закупленная у других предприятий и предназначенная для сбыта.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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