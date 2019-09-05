Федеральная экономическая палата Австрии организует экономическую миссию в Баку (Эксклюзив)

5 сентября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Федеральная экономическая палата Австрии организует экономическую миссию в Баку в начале ноября 2019 года с особым акцентом на энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство и экологические технологии, сказали Trend в Федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии.

Кроме того, в министерстве заявили, что важным форумом для оценки и укрепления двусторонних экономических отношений и обсуждения возможностей и проектов сотрудничества является Совместная экономическая комиссия.

"Следующее заседание этой совместной комиссии состоится в следующем году в Баку", - сказали в федеральном министерстве.

Говоря об инвестиционных возможностях между двумя странами, в Федеральном министерстве Австрии заявили, что на данный момент австрийские компании не имеют расширенного присутствия в Азербайджане.

"Около пятнадцати австрийских компаний представлены на рынке Азербайджана дочерними или совместными предприятиями, объем инвестиций, которых составляет около двух миллионов евро. В Австрии присутствуют две компании из Азербайджана", - сказали в министерстве.

В министерстве напомнили, что австрийская компания ÖBB Rail Cargo и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписали меморандум о взаимопонимании в декабре 2017 года для активизации сотрудничества и обеспечения перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В связи с этим в министерстве заявили, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является стратегическим проектом по развитию и укреплению железнодорожных грузовых маршрутов между Европой и Центральной Азией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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