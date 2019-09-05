Buta Airways открывает новые направления на Ближнем Востоке

5 сентября 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Азербайджанская авиакомпания Buta Airways расширит маршрутную сеть новыми направлениями на Ближнем Востоке, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Так, с 18 сентября будут выполняться рейсы в столицу Саудовской Аравии - Эр-Рияд (по средам и субботам), а с 28 октября в еще один крупный город этой страны – Даммам (по понедельникам и пятницам).

Открытие новых направлений будет способствовать как дополнительному притоку туристов из стран Персидского залива в Азербайджан, так и укрепит деловые связи между двумя странами. В ближайшее время лоукостер Buta Airways планирует открыть прямые рейсы и в ряд других городов в странах Ближнего Востока.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж авиакомпании.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за 2 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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