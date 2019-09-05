Пакистан ищет инвесторов в Азербайджане - глава торговой палаты

БАКУ/Trend/ - Пакистан заинтересован в привлечении инвесторов из Азербайджана, как передает Trend, об этом заявил журналистам в четверг глава торгово-промышленной палаты провинции Хайбер-Пахтунва Фейзи Мухаммед. Он отметил, что Пакистан рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном, особенно в сфере инвестиций и туризма.

"В Баку прибыла наша делегация, в составе которой находится 150 представителей пакистанского бизнеса. Мы планируем провести B2B встречи с азербайджанскими партнерами в сфере производства, торговли, энергетики. Для нас приоритетно усиление сотрудничества в сферах инвестиций и туризма, так как имеется потенциал для всестороннего взаимодействия, и его необходимо использовать в дальнейшем по максимуму", - сказал глава торговой палаты пакистанской провинции.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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