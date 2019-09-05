Азербайджан может присоединиться к Фонду технического сотрудничества ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предлагает Азербайджану присоединиться к Фонду технического сотрудничества банка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, это было обсуждено в ходе встречи в Баку министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с исполнительным директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

Стороны обсудили другие вопросы по расширению сотрудничества, а также сотрудничества ЕБРР с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, финансирования проектов в различных сферах экономики.

Мустафаев проинформировал присутствующих о реформах, проводимых в стране по развитию частного сектора.

ЕБРР является ведущим инвестором в Азербайджане, и на данный момент инвестировал около 3,3 миллиарда евро в различные сферы: энергетику, инфраструктуру, банковское дело, промышленность и коммерцию.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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