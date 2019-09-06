Корейские эксперты намерены сотрудничать с эпидемиологической службой Кыргызстана

6 сентября 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения посетили эксперты корейской корпорации KATRI Гларк Ок, Ким Со Йон, К.Ли, сообщает Trend со сссылкой на Kabar.

Как сообщает ведомство, эксперты выразили свое намерение сотрудничать по вопросам оценки соответствия товаров легкой и текстильной промышленности. Также намечены планы на обучение и обмен опытом.

«Они поделились информацией, что в Корее большое внимание уделяется вопросам надзора за качеством и безопасностью товаров легкой и текстильной промышленности, проверка производства производится в год почти 12 раз по разным направлениям, что обеспечивает исключение риска производства контрафактной и некачественной продукции», - говорится в сообщении.

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