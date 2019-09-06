В Кыргызстане разрабатывается Кодекс о местном самоуправлении

6 сентября 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-В Государственном агентстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений 5 сентября состоялось заседание экспертной группы по разработке проекта Кодекса о местном самоуправлении Кыргызстана (Кодекс МСУ), сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на встрече презентованы структура и видение Кодекса о МСУ.

Участники обсудив, высказали предложения о видении, об основных положениях Кодекса Кыргызстана о местном самоуправлении и обсудили вопросы Кодекса.

Подобный Кодекс разрабатывается впервые с момента введения местного самоуправления среди республик Средней Азии.

После принятия Жогорку Кенешем Кодекс позволит реализации фундаментального принципа местного самоуправления – созданию ответственного местного сообщества, повысить ответственность органов МСУ за решение вопросов местного значения, дать «импульс» развитию и переходу на новый уровень отношений население – государственные органы – органы МСУ, решать системные проблемы через выход из существующих рамок текущей модели МСУ.

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