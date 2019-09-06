В Кыргызском Оше бизнес-сообщество и мэрия подписали резолюцию по улучшению города

БАКУ/Trend/-Вчера, 5 сентября, на базе Ошского государственного социального университета состоялся практический семинар по теме «Биз өнүккөн шаар үчүн» с участием руководителей строительных компаний, крупных предпринимателей и представителей бизнес-среды с целью развития и реализации Программы Государственно-частного партнерства, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

В мероприятие принял участие мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, который отметил, что основная цель данного мероприятия – призвать предпринимателей внести вклад в развитие страны и города.

«2019 год объявлен Президентом Кыргызстана Годом развития регионов и цифровизации страны. В связи с чем мы обратились к предпринимателям и представителям бизнес среды, чтобы каждый из них приложил усилия по реконструкции и благоустройству территории вокруг своих объектов, установке систем освещения. В связи с нехваткой средств на реконструкцию ряда объектов, мы также обратились к предпринимателям, крупным компаниям внести свой вклад, оказать помощь и содействие в улучшении городской инфраструктуры.

К примеру, можно отметить вклад компаний «Ихлас», «Нурзаман», «Эмаком» и других в реконструкцию центрального стадиона, части улицы Б.Осмонова в микрорайоне Толойкон. Сегодня основная наша задача – уделяя особое внимание развитию городской инфраструктуры тесно сотрудничать с предпринимателями по реконструкции объектов на благо горожан. Отмечу, что многие предприниматели сами высказали инициативу по вкладу в реконструкцию социальных объектов», - отметил градоначальник.

Также он добавил, что уже в ходе сегодняшнего семинара ряд предпринимателей выразил желание оказать содействие в асфальтировании внутренней дороги у дома №12 в микрорайоне Кулатов.

«Уже сегодня ко мне обратился предприниматель с предложением провести асфальтирование 3 км дороги в одном из микрорайонов города. Кроме того, руководитель одной из крупнейших строительных компаний также выразил готовность оказать содействие в асфальтировании внутренней дороги у дома №12 в микрорайоне Кулатов. Мы всегда будем поддерживать предпринимателей в стремлении оказать поддержку горожанам по улучшению городской инфраструктуры», - подчеркнул мэр.

Кроме того, Таалайбек Сарыбашов высказал инициативу о создании Фонда помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья.

«Хочу предложить предпринимателям оказать содействие в открытии Фонда помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. К нам часто обращаются граждане, испытывающие нужду по тем или иным вопросам. Большая часть из них – лица с ограниченными возможностями здоровья. Считаю нужным высказать инициативу о создании Фонда помощи таким людям. Я сам готов от себя и своей семьи внести первый вклад в данный фонд, чтобы ЛОВЗ могли в него обращаться для решения своих проблем. Предприниматели и представители бизнес-среды также могут стать членами данного фонда. Благие дела всегда будут вознаграждены», - сказал мэр.

По итогам семинара была подписана резолюция по укреплению взаимодействия органов местной власти с представителями бизнес-сообщества и совместным усилиям по улучшению и развитию городской инфраструктуры.

Автор: Фахри Вакилов

Твиттер:@vakilovfaxri

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