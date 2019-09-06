Правительство проводит Национальную кампанию по документированию детей

6 сентября 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Правительство Кыргызстана до 31 декабря 2019 года проводит Национальную кампанию по выявлению и документированию детей, не имеющих свидетельства о рождении, в рамках которой граждане могут получить данный документ в упрощённом порядке, сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылается на пресс-службу правительства.

На сегодняшний день около 1 тыс. 200 детей не имеют свидетельства о рождении ребенка. Цель данной кампании, осуществляемой правительством КР совместно с Детским фондом ООН, чтобы в стране не было «невидимых» детей, детей без документов.

Соответствующими государственными органами составлен список детей, не имеющих свидетельства о рождении. Государственная регистрационная служба при правительстве КР на основании данного списка подготовит и выдаст свидетельство о рождении с выездом по месту проживания детей.

Сотрудники Министерства труда и социального развития и Министерства образования и науки, органов местного самоуправления проводят разъяснительную работу среди населения о том, что документы на детей можно получить в упрощённом порядке.

Ранее вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова заявляла, что тема документирования детей раскрывает еще одну важную проблему.

«В большинстве случаев у самих родителей нет документов или паспорта, соответственно они не могут получить свидетельство о рождении для детей. В Кодексе КР «О нарушениях» есть статья 275 «Нарушение сроков регистрации рождения ребенка», нарушение этого срока влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 1000 сомов. Некоторые родители из-за штрафа затягивают документирование своего ребенка, что в свою очередь влечет для детей ряд проблем», – говорила она.

Омурбекова предложила Министерству юстиции КР рассмотреть возможность исключения статьи 275 из Кодекса КР о нарушениях, ведь родители априори заинтересованы в получении документов, чтобы устроить ребенка в детский сад, получить пособия.

Вместе с тем Министерству здравоохранения КР было поручено предоставлять информацию соответствующим органам, если в роддома поступают роженицы без документов, чтобы найти про нее информацию в базе данных и в оперативном порядке подготовить документы для ребенка. Для этого можно использовать систему межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Кыргызстана поручил усилить меры по совершенствованию системы госзакупок
Бизнес 15:24
В Кыргызском Оше бизнес-сообщество и мэрия подписали резолюцию по улучшению города
Бизнес 13:13
Состоялось очередное заседание Госкомиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа
Бизнес 12:16
В Кыргызстане разрабатывается Кодекс о местном самоуправлении
Бизнес 11:21
Предпринимателям и фермерам Узбекистана запретили обналичивать деньги в инвалюте
Бизнес 11:15
Корейские эксперты намерены сотрудничать с эпидемиологической службой Кыргызстана
Бизнес 10:28
Лента новостей
Выбран победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Общество 15:44
Образовательная компания Kaspi отчиталась за прошлый учебный год
Общество 15:42
Р. Махмудхзаде: «Первые азербайджанские программисты стали ведущими специалистами в крупных компаниях по всему миру» (ФОТО)
Финансы 15:39
Президент Таджикистана принял директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству
Таджикистан 15:33
В агропродовольственном секторе Грузии уменьшилось отрицательное сальдо внешней торговли
Финансы 15:29
Премьер Кыргызстана поручил усилить меры по совершенствованию системы госзакупок
Бизнес 15:24
Нацкомпания «Казмортрансфлот» пересмотрит свои инвестиционные проекты
Бизнес 15:19
Карабахский цветок Хары бюльбюль на Неделе моды в Нью-Йорке (ФОТО)
Стиль 15:17
Азербайджанская строительная компания сменила направление своей деятельности
Бизнес 15:15