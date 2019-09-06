Правительство проводит Национальную кампанию по документированию детей

БАКУ/Trend/-Правительство Кыргызстана до 31 декабря 2019 года проводит Национальную кампанию по выявлению и документированию детей, не имеющих свидетельства о рождении, в рамках которой граждане могут получить данный документ в упрощённом порядке, сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылается на пресс-службу правительства.

На сегодняшний день около 1 тыс. 200 детей не имеют свидетельства о рождении ребенка. Цель данной кампании, осуществляемой правительством КР совместно с Детским фондом ООН, чтобы в стране не было «невидимых» детей, детей без документов.

Соответствующими государственными органами составлен список детей, не имеющих свидетельства о рождении. Государственная регистрационная служба при правительстве КР на основании данного списка подготовит и выдаст свидетельство о рождении с выездом по месту проживания детей.

Сотрудники Министерства труда и социального развития и Министерства образования и науки, органов местного самоуправления проводят разъяснительную работу среди населения о том, что документы на детей можно получить в упрощённом порядке.

Ранее вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова заявляла, что тема документирования детей раскрывает еще одну важную проблему.

«В большинстве случаев у самих родителей нет документов или паспорта, соответственно они не могут получить свидетельство о рождении для детей. В Кодексе КР «О нарушениях» есть статья 275 «Нарушение сроков регистрации рождения ребенка», нарушение этого срока влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 1000 сомов. Некоторые родители из-за штрафа затягивают документирование своего ребенка, что в свою очередь влечет для детей ряд проблем», – говорила она.

Омурбекова предложила Министерству юстиции КР рассмотреть возможность исключения статьи 275 из Кодекса КР о нарушениях, ведь родители априори заинтересованы в получении документов, чтобы устроить ребенка в детский сад, получить пособия.

Вместе с тем Министерству здравоохранения КР было поручено предоставлять информацию соответствующим органам, если в роддома поступают роженицы без документов, чтобы найти про нее информацию в базе данных и в оперативном порядке подготовить документы для ребенка. Для этого можно использовать систему межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк».

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