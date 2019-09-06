Оглашены объемы инвестиций Польши в Азербайджан

6 сентября 2019 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня Польша инвестировала в экономику Азербайджана 20,4 миллиона долларов США, сказала Trend директор зарубежного торгового представительства Польского агентства по инвестициям и торговле в Баку Эльнара Мамедова.

Мамедова отметила, что Азербайджан, в свою очередь, инвестировал в экономику Польши 10 миллионов долларов.

Далее директор Представительства отметила, что в Азербайджане зарегистрировано 18 польских компаний.

"Они работают в сферах услуг, промышленности, торговли и других областях. В то же время создана прочная правовая база для нашего сотрудничества, подписано около 50 двусторонних документов, в том числе такие важные документы, как поощрение инвестиций и взаимная защита, устранение двойного налогообложения и экономическое сотрудничество", - подчеркнула Мамедова.

По словам директор Представительства, согласно данным Центрального статистического управления Польши, в 2018 году товарооборот между Польшей и Азербайджаном составил 95 миллионов долларов.

Она добавила, что 81 миллион долларов приходится на польский экспорт (рост на 12 процентов) и 14 миллионов долларов - на импорт из Азербайджана (рост на шесть процентов).

"Конечно, этот рост оценивается положительно, но, учитывая существующий потенциал, главной целью является дальнейшее увеличение объема торговли и диверсификация ее структуры", - сказала Мамедова.

Польское агентство по инвестициям и торговле было создано в 2003 году в результате объединения Государственного агентства по иностранным инвестициям и Польского информационного Агентства. В 2017 году название Агентства было переименовано на Польское агентство по инвестициям и торговле, которое присоединилось к группе Фонда развития Польши.

Миссия агентства заключается в увеличении притока прямых иностранных инвестиций в Польшу, а также расширении масштаба деятельности польских предпринимателей за рубежом. Агентство функционирует как в Польше, так и за рубежом посредством торговых представительств по всему миру.

За последние два года были созданы 70 зарубежных торговых представительств.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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