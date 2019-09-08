Польша считает Азербайджан важным экономическим партнером

8 сентября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан становится все более важным политическим и экономическим партнером Польши в регионе Южного Кавказа, сказала Trend директор зарубежного торгового представительства Польского агентства по инвестициям и торговле в Баку Эльнара Мамедова.

По словам директора, учитывая потенциал азербайджанского рынка, в июле 2018 года было открыто торговое представительство в Баку.

"Со дня начала деятельности представительство обслужило 233 польских и 45 азербайджанских фирм. К нам обращаются фирмы, работающие в разных сферах таких, как пищевая, косметическая промышленность, медицина, строительство, IT-технологии и другие", - сказала Мамедова.

Директор отметила, что представительство в Баку организовало ряд мероприятий, целью которых было налаживание бизнес контактов между двумя странами.

"В мае 2019 года был организован азербайджано-польский бизнес-форум с участием президентов обеих стран. В форуме участвовали около 100 представителей польских и азербайджанских фирм. В рамках форума было подписано семь меморандумов о сотрудничестве, которые сыграют позитивную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между странами", - сказала она.

Польское агентство по инвестициям и торговле было создано в 2003 году в результате объединения Государственного агентства по иностранным инвестициям и Польского информационного Агентства. В 2017 году название Агентства было переименовано на Польское агентство по инвестициям и торговле, которое присоединилось к группе Фонда развития Польши.

Миссия агентства заключается в увеличении притока прямых иностранных инвестиций в Польшу, а также расширении масштаба деятельности польских предпринимателей за рубежом. Агентство функционирует как в Польше, так и за рубежом посредством торговых представительств по всему миру.

За последние два года были созданы 70 зарубежных торговых представительств.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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