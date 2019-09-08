Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%

8 сентября 2019 08:44 (UTC+04:00)

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам восьми месяцев 2019 года составил 355,6 миллиарда долларов, что на 13,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 8,9%, составив 275,53 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 80,07 миллиарда долларов, это на 27,5% меньше, чем в январе-августе прошлого года.
В августе экспорт из КНР в США составил 37,30 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 10,35 миллиарда долларов.

Торговый дисбаланс двух стран на фоне затянувшейся торговой войны продолжает расти, за первые восемь месяцев этого года он составил 195,45 миллиарда долларов.

Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% - до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай - на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Китай 10:05
В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующий бык"
США 09:23
По меньшей мере один человек погиб и 29 ранены при землетрясении в Китае (Обновлено)
Китай 07:53
В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3
Китай 07:26
Трамп опасается, что экономическая ситуация в США ухудшится к выборам 2020 года
США 06:52
В Китае один человек пострадал при землетрясении магнитудой 5,4
Китай 04:40
Лента новостей
В результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Китай 10:05
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующий бык"
США 09:23
Южная Корея может создать экономический союз с КНДР наподобие ЕС уже через 10 лет
Другие страны 08:54
В Японии из-за тайфуна отменили более 20 авиарейсов
Другие страны 08:33
Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу в 2030 году
Спорт 08:18
Польша считает Азербайджан важным экономическим партнером
Бизнес 08:00
По меньшей мере один человек погиб и 29 ранены при землетрясении в Китае (Обновлено)
Китай 07:53
Парламент Гватемалы одобрил введение осадного положения после нападения на военных
Другие страны 07:41