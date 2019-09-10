Обнародованы объемы производства продукции в Сумгайытском технопарке

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года в Сумгайытском технологическом парке (СТП) было произведено продукции на сумму свыше 20 миллионов манатов, сообщил Trend пиар-менеджер СТП Рашад Алиев.

По словам пиар-менеджера, по итогам семи месяцев 2019 года данный показатель составил 20,354 миллиона манатов.

"Промышленные предприятия, расположенные в СТП нацелены на увеличение объема продаж внутри страны и за ее пределами. Речь идет о производстве и экспорте сэндвич-панелей, промышленных труб, кабелей, и иных видов продукции", - сказал Алиев.

Пиар-менеджер отметил, что до конца текущего года ожидается экспорт промышленных товаров из Азербайджана в страны ближнего зарубежья, в частности, в Россию и Грузию

Сумгайытский технологический парк – это комплекс крупных заводов, специализирующихся в различных сферах производства.

Парк был введен в эксплуатацию при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22 декабря 2009 года. В настоящее время на 13 заводах, входящих в состав СТП, действует свыше 30 производственных площадок.

Комплекс заводов выпускает широкий ассортимент продукции для нефтегазовой, строительной, энергетической и сельскохозяйственной отрасли.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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