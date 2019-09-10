Минфин Азербайджана представил проект госбюджета на 2020 год

10 сентября 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана представило в Кабинет министров проекты госбюджета и сводного бюджета на 2020 год, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно сообщению, министр финансов Самир Шарифов, в ходе заседания сообщил, что проекты госбюджета и сводного бюджета на 2020 год подготовлены с учетом приоритетов социального и экономического развития, определенных Президентом Ильхамом Алиевым.

Также, по его словам, были учтены требования законодательства о бюджетной системе, и изучены процессы, происходящие в глобальной экономике.

Основные параметры сводного и госбюджета 2020 года были рассмотрены и согласованы Советом финансовой стабильности, а затем использованы для составления бюджета.

Кабинет министров до 25 сентября должен обсудить проект и передать его на рассмотрение Президента Азербайджана. Администрация президента Азербайджана должна вынести проект на рассмотрение парламента не позднее 15 октября.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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