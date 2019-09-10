Как изменились цены на потребительские товары в Азербайджане в январе-августе?

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2019 года цены на потребительские товары и услуги выросли на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно сообщению, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 3,3 процента, непродовольственные товары - на 1,3 процента, а также на 2,7 процента выросла стоимость платных услуг населению.

«Цены на потребительские товары и услуги в августе снизились на 0,3 процента по сравнению с июлем. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия снизились на 0,8 процента, цены на непродовольственные товары и услуги не изменились.

В сообщении отмечается, что в течение августа снизились цены на молоко, кукурузное масло, лимоны, бананы, яблоки, груши, сливы, персики, арбузы, дыню, виноград, капусту, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, морковь, чеснок, лук, картофель, энергетические напитки.

В то же время выросли цены на рис, гречневую крупу, куриное мясо, говядину, баранину, йогурт, сметану, сыр, творог, яйца, сливочное масло, оливки, сахар и сахарный песок, кофе, чай, какао, мороженое, минеральные напитки, лимонад, натуральный мед, пиво.

Цены на иные продукты существенно не изменились.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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