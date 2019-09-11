Азербайджан и Свердловская область расширяют экономические отношения

БАКУ /Trend/ - Свердловская область является важным деловым партнером Азербайджана. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече в Баку с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым, сообщает Trend в среду со встречи.

По его словам, Азербайджан заинтересован в расширении экономических связей со Свердловской областью.

Азербайджан является основным торговым партнером России в регионе Южного Кавказа, на долю которого приходится около половины торговли РФ с регионом. В то же время Россия занимает первое место по экспорту ненефтяной продукции Азербайджана. По итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Свердловской областью увеличился на 83 процента до 95 миллионов долларов. Как отметил министр, в этом году планируется увеличить товарооборот до 100 миллионов долларов.

Мустафаев добавил, что товарооборот между Россией и Азербайджаном за 2018 год увеличился на 19 процентов до 2,5 миллиарда долларов, за первые семь месяцев текущего года - на 23 процента.

В свою очередь губернатор Свердловской области Куйвашев сказал, что по итогам прошлой встречи был подготовлен пакет предложений. Транспортные, туристические возможности делают Свердловскую область более привлекательной для ведения бизнеса, отметил он.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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