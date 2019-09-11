БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Свердловская область подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах, сообщает Trend в среду со встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и гурбернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По словам Мустафаева, в Соглашении предусмотрено взаимодействие по направлениям промышленности, торговли, строительства, науки и техники, образования, сельского хозяйства, культуры и искусства, туризма, спорта и молодежной политики.

Также в ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и Бакинским государственным университетом.

Еще один договор о сотрудничестве был подписан между ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и Азербайджанским университетом языков.

В свою очередь, губернатор отметил, что подписанные соглашения внесут особый вклад в копилку сложившихся отношений.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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