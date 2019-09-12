Министр: Латвия приглашает азербайджанских специалистов развивать бизнес-идеи в сфере стартапов (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанских специалистов приглашают принять участие в развитии бизнес-идей в Латвии в сфере стартапов, сказал в интервью Trend министр экономики Латвии Ральф Немиро.

Министр отметил, что Латвия заинтересована в расширении торгово-экономического взаимодействия с Азербайджаном.

"Латвийские компании уже ведут бизнес в Азербайджане в таких областях, как транспорт и логистика, машиностроение, ИКТ, производство продуктов питания, архитектура, дизайн, строительство, химическая, фармацевтическая промышленность, туризм, образование, чистые технологии и т.д. Мы хотели бы расширить эти связи, и заинтересованы в сотрудничестве в таких секторах, как биоэкономика, биомедицина, интеллектуальные технологии. Мы видим хороший потенциал для наших предпринимателей и ученых, которые могли бы участвовать в инновационных проектах в указанных областях. Азербайджанские специалисты также приглашаются развивать бизнес-идеи в Латвии в сфере стартапов", - добавил Немиро.

Министр считает, что в области туризма и здравоохранения особенно важно укреплять сотрудничество между городами двух стран, совместно организовывать мероприятия, а также содействовать расширению туристических возможностей между Латвией и Азербайджаном.

"Столицы двух государств связывает прямое воздушное сообщение, которое помогает нам содействовать развитию туризма в обоих направлениях. Мы также можем сотрудничать в области сельского хозяйства и производства продуктов питания, в частности, молочных и рыбных продуктов, безопасности пищевых продуктов, технологий производства и диагностики заболеваний животных", - добавил Немиро.

Далее министр добавил, что между Латвией и Азербайджаном налажено хорошее сотрудничество в области мониторинга безопасности строительства.

"В 2017 году было подписано соглашение между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и министерством экономики Латвии о сотрудничестве в области государственного надзора над безопасностью строительства. Азербайджанские эксперты в сфере строительства посещали наше министерство, чтобы обсудить связанные с этим вопросы", - сказал Немиро.

Министр сообщил, что очередное восьмое заседание латвийско-азербайджанской межправительственной комиссии планируется провести в Латвии, скорее всего, в будущем году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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