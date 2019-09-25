Anglo Asian Mining огласила планируемые в этом году объемы добычи золота в Азербайджане

БАКУ /Trend - Компания Anglo Asian Mining планирует до конца 2019 года добыть в Азербайджане 82-86 тысяч унций золота, сказали Trend в компании.

В Anglo Asian Mining также отметили, что компания планирует начать деятельность в двух других странах, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры.

В первой половине 2019 года компания произвела 34,394 тысячи унций золота, что 3,3 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также за первые шесть месяцев текущего года было добыто 963 тонн меди (рост на 39 процентов), и около 84,58 тысячи унций серебра (сокращение на 0,3 процента).

Компания Anglo Asian Mining PLC имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения типа PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся в Центральном Банке.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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