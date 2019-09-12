Азербайджан и Свердловская область РФ подписали два меморандума о сотрудничестве

БАКУ/Trend/- По итогам проходящего азербайджано-российского бизнес-форума в Баку было подписано два меморандума о сотрудничестве, передает Trend в четверг.

Меморандум о сотрудничестве подписали Ассоциация производителей и экспортеров вина Азербайджанской республики и ООО " ВИНАЗ" Свердловской области, а также Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджанской республики и Группа компаний " ТЭН" Свердловской области. В завершении бизнес-форума были проведены двусторонние встречи между предпринимателями двух стран.

( Автор Матанат Насибова)

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