Польша готова сотрудничать с Азербайджаном в деле развития транспортного коридора Азия-Европа (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Польша готова и дальше сотрудничать с Азербайджаном в развитии транспортных маршрутов между Азией и Европой. Об этом в интервью Trend заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

"Польские и азербайджанские железные дороги участвуют в развитии Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут). Это проект, которому удачно соответствует географическое положение наших стран. Потенциал сотрудничества в области транспорта и логистики весьма значителен, в частности, в отношении транспортных маршрутов между Европой, Южным Кавказом и Азией, соединяющих наши порты, терминалы и железные дороги", - сказал он.

Пшидач отметил, что институциональные контакты между портами и железными дорогами двух стран уже установлены.

"Стоит отметить, что двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству создала рабочую подгруппу по транспорту. Ее возглавляют замминистры, ответственные за транспорт, которые встретились в первом квартале этого года и продолжат работу в этом формате", - отметил замминистра Польши.

Он также отметил вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

"Азербайджан, безусловно, может стать важным партнером в диверсификации поставок газа в Европу, в том числе через "Южный газовый коридор", поскольку это стабильный и безопасный регион", - сказал Пшидач.

Что касается возможности покупки Польшей азербайджанского газа, он отметил, что решение о покупке газа является ответственностью компаний и будет основываться на экономических соображениях.

"Диверсификация является важным элементом нашей энергетической безопасности и внешней политики", - сказал он.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут начинается с Юго-Восточной Азии и Китая, проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в европейские страны.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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