Бизнес-делегация из Чехии посетит Азербайджан

30 сентября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бизнес-делегация из Чехии посетит Баку. Об этом в интервью Trend сказал заместитель посла Чехии в Азербайджане Милан Экерт.

«В настоящее время мы планируем такой визит, но, к сожалению, пока рано раскрывать какую-либо информацию о нем», - сказал Экерт, добавив, что такие мероприятия обычно связаны с визитами высокопоставленных должностных лиц соответствующих стран.

Более того, Экерт отметил, что пятое заседание Межправительственной комиссии должно состояться в Праге осенью этого года.

«Как следует из названия, в состав Комиссии входят представители различных министерств и правительственных учреждений с обеих сторон, которые работают вместе, чтобы продвигать и углублять сотрудничество на межминистерском или даже государственном уровне. Уверен, что заседание Межправительственной комиссии способствует началу новой эры экономического сотрудничества между Чехией и Азербайджаном», - отметил дипломат.

Помимо этого, по словам Экерта, посольство Чехии в Баку придает большое значение развитию контактов между представителями чешского и азербайджанского бизнеса.

«В 2019 году мы уже организовали четыре бизнес-миссии. Два раза мы привлекли чешские компании в Баку, и дважды пригласили азербайджанские компании в Прагу. Эти миссии были сосредоточены на сельском хозяйстве, энергетике, интеллектуальных транспортных системах и авиации. Должен сказать, что я очень доволен результатами этих усилий, и мы определенно планируем продолжить эту модель сотрудничества в следующем году», - добавил Экерт.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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