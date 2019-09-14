Казахстан экспортировал зерна и муки почти на $1,5 млрд

14 сентября 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2018 года объем экспорта зерна и муки в Казахстане превысил 1,4 миллиарда долларов, включая зерно - на 965,447 миллиона долларов и муку - 445,997 миллиона долларов, сообщает в субботу Trend ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции Казахстана.

Об этом стало известно в рамках VI ежегодного Общественного совета участников рынка железнодорожных перевозок зерновых грузов Казахстана на базе АО «Астық Транс», состоявшегося в городе Нур-Султан 11 сентября 2019 года.

В этом году мероприятие стало международной площадкой по обсуждению вопросов для всех участников зернового рынка: государственных структур, трейдеров, экспедиторов, транспортных компаний, объединений юридических лиц, и представителей железнодорожных администраций Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы перевозки казахстанского зерна урожая 2019 года: новые объёмы, новые маршруты и перспективы дальнейшего развития транспортной логистики, вопросы государственной политики в области производства, торговли и переработки зерновых и масличных культур.

На заседании выступил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Азамат Аскарулы, который подчеркнул, что экспорт зерна и муки – это существенные товарные позиции казахстанского экспорта. По итогам 2018 года объем экспорта этих продуктов составил 1,4 миллиарда долларов.

"Наше недавно образованное министерство будет прилагать усилия для улучшения позиций этих казахстанских товаров на внешних рынках", - отметил вице-министр в ходе своего выступления.

Кроме того, Аскарулы подробно остановился на возможностях, которые несет для экспортеров Дорожная карта по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг и сообщил о преобразованиях в этой сфере.

"Сегодня в целях координации работы мер государственной поддержки мы создали "Единое окно" поддержки экспортеров на базе Центра развития торговой политики. Данный центр получил название «QazTrade»", - заключил он.

Официальный курс на 14 сентября составляет 386.71 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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